Актера сериала «След» Хабарова приговорили к 9 годам колонии за фейки

В 2022 году Хабаров не поддержал начало спецоперации на Украине и уехал в Грузию. В соцсетях он нередко высказывается в поддержку Украины и с критикой политики, проводимой РФ. В феврале 2022 года он опубликовал видео обстрела его родного города Николаева.