В Ростове из-за сильного ветра произошло 24 ЧП

Ростов-на-Дону в понедельник, 26 мая, оказался во власти стихии. Усиление ветра до 21 метра в секунду привело к 24 происшествиям по всему городу. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.
За этот день в донской столице произошел 21 случай падения аварийных деревьев, три обрушения конструкций. Не обошлось и без пострадавших — в Октябрьском и Первомайском районах травмы получили две женщины. Они получили необходимую помощь. Спасатели устранили последствия 21 ЧП.
Ситуация в городе находится под контролем. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Ураганный ветер продлится до 27 мая. Жителей Ростова просят быть предельно осторожными, а также избегать прогулок под деревьями и у рекламных конструкций.
Подпишись на нас в Telegram.