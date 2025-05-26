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В Ростове из-за сильного ветра произошло 24 ЧП

Ветер до 21 метра в секунду: в Ростове из-за ураганного ветра пострадали две женщины.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону в понедельник, 26 мая, оказался во власти стихии. Усиление ветра до 21 метра в секунду привело к 24 происшествиям по всему городу. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.

За этот день в донской столице произошел 21 случай падения аварийных деревьев, три обрушения конструкций. Не обошлось и без пострадавших — в Октябрьском и Первомайском районах травмы получили две женщины. Они получили необходимую помощь. Спасатели устранили последствия 21 ЧП.

Ситуация в городе находится под контролем. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Ураганный ветер продлится до 27 мая. Жителей Ростова просят быть предельно осторожными, а также избегать прогулок под деревьями и у рекламных конструкций.

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