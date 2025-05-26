Как конники растят будущих чемпионов и что же такого особенного в русской породе лошадей

— В паспорт также вносятся клички мамы и папы. Допустим, орловская рысистая порода, так же как и чистокровная английская, арабская, ахалтекинская породы, — все их дети вносятся в племенную книгу. Если родители не внесены в этот документ раньше, то они не будут считаться племенными. Хотя они могут быть классными и красивыми, но они не имеют той же ценности, как другие породистые, — говорит Сергей Кузякин. — А это (показывает на схему. — «ВМ») просто промеры. Смотрим, как лошадь развивается. Родилась — в три дня мы делаем промеры, потом в полгода, а также в год. Сейчас как раз Будь Моей исполнился год, так что мы вносим информацию в свои журналы. Если лошадь серая или рыжая и она станет белой, то потом не будет видно никаких отметин и пятен. Остаются только завиточки или черные полосы на копытах. Поэтому указываешь, сколько там полос, чтобы ориентироваться. Цвет копыт не меняется, а полосы на них не исчезают. Основное — это ДНК. И каждый анализ, с учетом того, что у нас 56 жеребят и кобылок, дорого обходится.