Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России западные сервисы

В России действует так называемый «закон о приземлении», обязывающий зарубежные ИT-корпорации с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать филиал в стране. Тем, кто откажется выполнить требования, грозят запрет на рекламу, прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения, вплоть до блокировки ресурса в России. Выполнили все требования Apple, AliExpress, владельцы сервисов Likeme и Viber. Частично «приземлились» Google, TikTok, Zoom и др. Некоторые компании, такие как Telegram, Discord, Wikimedia, не выполнили ни одно из требований закона. В апреле прошлого года Роскомнадзор впервые начал блокировать доступ к ресурсам иностранных компаний, которые «не приземлились» в России. В октябре в России был заблокирован Discord. Как объясняло ведомство, мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный штраф.