Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России западные сервисы

Один из участников встречи предложил «чуть-чуть» ограничить деятельность компаний, которые «не до конца ушли», включая Zoom и Microsoft.
«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все», — убежден Путин.
По его словам, из России «никого не выгоняли, никому не мешали», компаниям «предоставляли максимально благоприятные условия для работы». «А они пытаются нас душить — нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», — убежден он.
Путин также потребовал избавить россиян, пользующихся западными программам и сервисам, от «вредных привычек». Так президент ответил на замечание о том, что крупные компании переходят на сервисы «Яндекса» и VK, в то время как у простых пользователей есть «привычки».
«Я не шучу, серьезно», — добавил Путин.
В России действует так называемый «закон о приземлении», обязывающий зарубежные ИT-корпорации с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать филиал в стране. Тем, кто откажется выполнить требования, грозят запрет на рекламу, прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения, вплоть до блокировки ресурса в России. Выполнили все требования Apple, AliExpress, владельцы сервисов Likeme и Viber. Частично «приземлились» Google, TikTok, Zoom и др. Некоторые компании, такие как Telegram, Discord, Wikimedia, не выполнили ни одно из требований закона. В апреле прошлого года Роскомнадзор впервые начал блокировать доступ к ресурсам иностранных компаний, которые «не приземлились» в России. В октябре в России был заблокирован Discord. Как объясняло ведомство, мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный штраф.
Весной 2022 года Тверской суд Москвы запретил в России деятельность Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp), признанной экстремистской организацией. Facebook и Instagram были заблокированы.
В декабре прошлого года заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не исключил блокировку WhatsApp в России. Перед этим Роскомнадзор включил мессенджер в реестр организаторов распространения информации. Внесенные в него компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки. Глава комитета по информационной политике Сергей Боярский, в свою очередь, назвал «слухами» возможную блокировку WhatsApp.
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