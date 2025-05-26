Ученые объяснили появление у Солнца «птицы» в десять раз больше Земли

«Птица» у Солнца, превосходящая по размеру диаметр Земли в десять раз, — вероятно, гигантский выброс корональной массы. Это частое для Солнца явление, подобные выбросы происходят регулярно. «Птицу» телескоп зафиксировал на фоне прохождения Землей максимума 11-летнего цикла — периода, в разгар которого меняются местами магнитные полюса Солнца.
«На кадрах с телескопа LASCO мы видим выброс корональной массы — облако заряженных частиц (протонов, ядер гелия, электронов и др.), разогретых до миллионов градусов и выброшенных из короны в результате активности его [Солнца] магнитного поля», — пояснила Кравченко.
Кравченко также отметила, что загадочная форма «птицы» — не более чем случайный оптический эффект. Облако, по оценке эксперта, с большой скоростью отправилось в межпланетное пространство — явление никак не повлияет на Землю. Оно могло отразиться на планете, если бы выброс направился в ее сторону. В таком случае объект стал бы причиной ярких полярных сияний.
Другой эксперт, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал ТАСС, что объект может быть сгустком плазмы в солнечной короне.
«Плазма концентрируется в вершине высокой магнитной арки, вздымающейся в корону Солнца. Если бы мы посмотрели на снимок в рентгеновском или крайнем ультрафиолетовом диапазоне, то увидели бы всю петлю со сгущением на вершине. Но в оптическом диапазоне петли, как правило, не видны», — сказал он.
Язев добавил, что одно из оснований магнитной петли — вида одной из частей структуры нижней короны Солнца, который возвышается над ним, — просматривается в виде пунктирной линии, которая притягивается к Солнцу. Такие структуры астроном фиксировал во время полных солнечных затмений, однако случай с «птицей» другой — сгусток плазмы находится очень далеко от поверхности Солнца, что делает явление относительно редким.
Снимок с «птицей» ученые сделали на телескоп LASCO. Он зафиксировал объект 24 мая в 10:00 по всемирному времени (UTC), или в 14:00 мск. Расстояние от Солнца до загадочного объекта составляет около 2 млн км. Ранее физик-ядерщик Евгений Анпилогов тоже рассказал РБК, что гигантская «птица» может быть выбросом коронарной массы.