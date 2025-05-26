Ученые объяснили появление у Солнца «птицы» в десять раз больше Земли

Кравченко также отметила, что загадочная форма «птицы» — не более чем случайный оптический эффект. Облако, по оценке эксперта, с большой скоростью отправилось в межпланетное пространство — явление никак не повлияет на Землю. Оно могло отразиться на планете, если бы выброс направился в ее сторону. В таком случае объект стал бы причиной ярких полярных сияний.