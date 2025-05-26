Инвазивные растения лишили экономику Земли более $926 млрд

При этом расчеты ученых показывают, что инвазивные виды наносят максимальный ущерб экологии и экономике далеко не сразу, а примерно через 46 лет после их появления на новой для них территории. Это необходимо учитывать при составлении дальнейших прогнозов того, как случайно завезенная человеком флора и фауна будут влиять на экономику и экосистемы мира, а также при разработке мер, нацеленных на борьбу с инвазивными видами, подытожили ученые.