Инвазивные растения лишили экономику Земли более $926 млрд

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Международный коллектив экологов и экономистов впервые всесторонне изучил экономические последствия от распространения основных инвазивных видов флоры и фауны по Земле и пришел к выводу, что проникновение инвазивных растений лишило экономику планеты более $926 млрд за последние 60 лет. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Nature Ecology & Evolution.
«Проведенный нами анализ показывает, что ущерб от распространения инвазивных видов сильно различается для представителей разных царств жизни. Например, для растений он близок к триллиону долларов, с чем также сопоставим урон от инвазивных насекомых ($830 млрд), тогда как на долю млекопитающих и птиц приходится по $263 и $101 млрд потерь. При этом уровень ущерба для представителей разных видов может отличаться в десятки и сотни раз», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа ученых под руководством доцента Университета Макгилла Брайана Люнга при анализе того, как распространение 162 видов наиболее опасных представителей инвазивной флоры и фауны повлияло на состояние экосистем, инфраструктуру и благополучие людей в промежутке между 1960 и 2022 гг. Для получения этих сведений исследователи собрали и объединили данные по распространению этих видов животных и растений в 172 странах, где такие наблюдения велись с середины прошлого века.
Проведенный исследователями анализ показал, что общий уровень экономических потерь от распространения инвазивных видов в последние 60 лет недооценивается более чем в 17 раз. По оценкам Люнга и его коллег, он составляет не $126 млрд, как на то указывает международная база данных InvaCost, а превышает $2,14 трлн, причем подавляющая часть этих потерь (82%) приходится на инвазивные растения и насекомых.
Аналогичные расхождения наблюдались и на географическом и видовом уровнях. В частности, сильнее всего от инвазивных видов пострадала Европа (1,5 трлн потерь, 71%), тогда как они почти не затронули Южную Америку и Океанию (1−3% потерь). Экономический ущерб от распространения некоторых видов, в том числе от африканских колючещетинников, американских цветочных трипсов, а также австралийских черных акаций, превысил $30 млрд, тогда как для других этот показатель был ниже на несколько порядков.
При этом расчеты ученых показывают, что инвазивные виды наносят максимальный ущерб экологии и экономике далеко не сразу, а примерно через 46 лет после их появления на новой для них территории. Это необходимо учитывать при составлении дальнейших прогнозов того, как случайно завезенная человеком флора и фауна будут влиять на экономику и экосистемы мира, а также при разработке мер, нацеленных на борьбу с инвазивными видами, подытожили ученые.
Об инвазивных видах.
Так называемые инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной «помощи» человека, еще несколько десятилетий назад стали одной из главных проблем для экологии Земли. В частности, завоз бразильских огненных муравьев в США привел к исчезновению многих видов улиток, а попадание африканского грибка Batrachochytrium dendrobatidis в Европу привело к исчезновению нескольких десятков видов амфибий.