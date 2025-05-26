Более миллиона цветов высадят в Перми

Мотовилиху в этом году украсят около 144 тысяч ярких бутонов. На клумбах и в подвесных вазонах в вертикальных цветочных конструкциях на Уинской будут цвести петунии, цинерарии, тагетисы. Уже оформлены цветники в скверах им. Калачникова и на улице Уральской, продолжается высадка цветов в скверах у здания на Уральской, 93 и на улице КИМ. Это будут цинерарии и петунии. На территории Мотовилихинского района появятся традесканции, тагетисы, сальвии, хлорофитумы, цинерарии и элимусы.