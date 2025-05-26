Более миллиона цветов высадят в Перми

Однолетние и многолетние цветочные культуры в Перми ежегодно начинают высаживать в конце мая: заморозков обычно уже нет, почва прогрелась и достаточно увлажнена.
В этом году в Перми вдоль дорог, на газонах в парках и скверах высаживают астру, георгин, агератум, алиссум, виолу, биденс, настурцию, капусту декоративную, табак душистый, пеларгонию, петунию, традесканцию, тагетис, котовник, кохию, хлорофитум, цинерарию, тысячелистник, элимус, вербейник и другие цветы. Более миллиона цветов украсят улицы Перми. В этом сезоне в городе появится вертикальное озеленение с использованием декоративно-лиственных и цветущих растений. Это добавит городскому пространству современности и уюта.
В Ленинском районе подрядчик уже высаживает в 64-м и 66-м квартале эспланады саженцы бегонии и цинерарии. Они будут радовать пермяков с мая по сентябрь. В Театральном саду уже цветут тюльпаны и нарциссы, вскоре добавятся цветущие однолетники. Всего в этом году территорию района будут украшать более 234 тысяч однолетних цветущих растений различных видов, сортов и оттенков — петунии, цинерарии, тагетесы, сальвии, бальзамины, антирринум, бегонии, виолы, георгины. Яркое цветочное оформление уже украсило набережные в Ленинском и Кировском районах.
В Свердловском районе тоже началась высадка цветов. Подрядная организация оформила клумбы на площади Карла Маркса, на Компросе, в сквере им. Субботина и в сквере на улице Краснополянской, 5. Всего в Свердловском районе планируется высадить около 150 тысяч цветов. В цветниках расположатся петунии, цинерарии, тагетисы, настурции и сальвии.
Мотовилиху в этом году украсят около 144 тысяч ярких бутонов. На клумбах и в подвесных вазонах в вертикальных цветочных конструкциях на Уинской будут цвести петунии, цинерарии, тагетисы. Уже оформлены цветники в скверах им. Калачникова и на улице Уральской, продолжается высадка цветов в скверах у здания на Уральской, 93 и на улице КИМ. Это будут цинерарии и петунии. На территории Мотовилихинского района появятся традесканции, тагетисы, сальвии, хлорофитумы, цинерарии и элимусы.
Скоро к цветочному оформлению приступят и в Индустриальном районе — на пересечении улиц Мира, Архитектора Свиязева и шоссе Космонавтов будут расти петуния и цинерария. Для вертикального цветочного оформления будут применяться петунии. Красочные клумбы с цветами будут оформлены и в саду им. Миндовского.
Работы по посадкам цветов в основном планируется завершить ко Дню города. Подрядчики будут следить за состоянием растений после высадки в грунт, своевременно поливать их и обеспечивать необходимый уход, чтобы цветы радовали горожан как можно дольше.