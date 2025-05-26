Упавшее от ураганного ветра дерево повредило байдарки на гребном канале в Ростове

Ураганный ветер в Ростове-на-Дону 26 апреля повалил уже несколько деревьев и обломил тяжелые ветви. Под раздачу природы попал и дорогостоящий спортивный инвентарь. В городских пабликах в соцсетях появилось видео, где мощное дерево рухнуло на байдарки, на которых тренируются спортсмены на гребном канале.