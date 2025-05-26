Упавшее от ураганного ветра дерево повредило байдарки на гребном канале в Ростове

Ураганный ветер в Ростове-на-Дону 26 апреля повалил уже несколько деревьев и обломил тяжелые ветви. Под раздачу природы попал и дорогостоящий спортивный инвентарь. В городских пабликах в соцсетях появилось видео, где мощное дерево рухнуло на байдарки, на которых тренируются спортсмены на гребном канале.
Судя по кадрам, ствол упал как минимум на две стойки, на каждой из которых находилось по четыре байдарки. Каждая может стоить сотни тысяч рублей.
Напомним, по информации главы города Александра Скрябина, городскими спасателями сегодня зафиксированы 24 происшествия — из-за сильного ветра упали три аварийные конструкции и 21 дерево. Пострадали и попали в больницу две женщины: в Октябрьском и Первомайском районах города на них упали деревья.
Добавим, по прогнозу Ростовского гидрометцентра, штормовой ветер сохранится 27 мая. Его порывы могут достигать 21 метра в секунду. 28 и 29 мая скорость ветра составит 18 — 19 метров в секунду.
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