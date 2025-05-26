Первостепенно — дисциплина. Как трудовые мигранты работают на предприятии в Витебском районе

26 мая, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Предварительное тестирование на знание русского языка, поквартальный контроль — в ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» корреспонденту БЕЛТА рассказали, как на предприятии работают иностранные граждане и насколько указ Президента об усилении ответственности работодателей поможет улучшить закрепляемость кадров и дисциплину на местах.
Ответственность нанимателей за иностранных работников введена в Беларуси указом Президента.
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В цехах птицефабрики в Витебском районе трудятся более 80 граждан зарубежных государств. Их обучают новому делу, выделяют жилье, а также регулярно проводят профилактические беседы для предупреждения нарушений закона. Заместитель генерального директора по правовой и организационно-кадровой работе ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Евгений Коновальченко отметил, что иностранцы получают зарплату наравне с местными жителями и выполняют равнозначные обязанности.
«Еще до принятия указа “О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции” мы на предприятии выполняли все, что в нем сейчас закреплено на законодательном уровне. При найме мы обязательно заключаем трудовой договор с иностранными гражданами. Мы предоставляем им подведомственное жилье, комнаты в общежитии и пришли к понимаю контроля этих работников и в бытовых условиях. Раз в квартал руководство подразделений посещает их на дому, проверяет бытовые условия, соответствие прописке, регистрационным документам, в целом соблюдение порядка и составляет акт», — рассказал он.
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Что касается знаний иностранцами одного из государственных языков Беларуси, Евгений Коновальченко пояснил, что на предприятии этот вопрос решают до того, как мигранта берут на работу. «Понимая, что надо проводить инструктажи по охране труда и в операционной части, на стадии приема на работу организуем собеседование, чтобы понять, насколько человек понимает русскую речь и документы на русском языке. И затем определяем, насколько мигрант готов работать в коллективе и взаимодействовать с другими», — подчеркнул заместитель гендиректора. Он добавил, что на предприятии также проводят встречи с представителями правоохранительных органов, которые разъясняют и напоминают о нормах миграционного законодательства, поведения в общественных местах.
В целом для всех на предприятии соблюдение дисциплины — вопрос первостепенный. Всех рабочих в цеха доставляют на автобусе, на местах проверяют, все ли прибыли на смену. «Новый указ Президента об усилении ответственности нанимателей, которые привлекают трудовых мигрантов, — это документ от жизни, он написан в нужном курсе. Исходя из нашего опыта, считаю, что он поможет всем работодателям, кто приглашает мигрантов, упорядочить эту работу. Наниматели, которые раньше не работали с трудовыми мигрантами, думают, что у них появится дополнительная нагрузка и обязательства, но это не так. Чтобы работать на системной основе, все эти нормы должны были быть реализованы даже не дожидаясь указа, как это было сделано у нас», — отметил заместитель гендиректора.
Евгений Коновальченко рассказал, что на предприятие, как правило, устраиваются жители стран, где физический труд — привычное дело для населения, однако, поработав на птицефабрике, некоторые стремились найти что-то попроще. «Бывали случаи, когда к нам устраивались иностранные граждане и уходили, даже несмотря на высокую зарплату. Здесь нужно работать в сельском хозяйстве, птицеводстве, на линиях убоя птицы, а этот труд физически непростой. Они уходили в шаурмичные, таксистами, на стройку работать. Теперь же благодаря указу мы, кроме ответственности, получили возможность закреплять их только на нашем предприятии. Если они прибыли по нашему приглашению, то милости просим, обеспечим всем необходимым, но если нет, то они будут вынуждены вернуться обратно на родину. Это усилит дисциплину на местах в том числе и среди мигрантов», — прокомментировал он.
Евгений Коновальченко рассказал, что одним из положительных примеров на предприятии является гражданин Туркменистана Назар Халов, который трудится на птицефабрике обработчиком птицы в цехе убоя и глубокой переработки мяса птицы. «Работаю хорошо, все нравится. Когда приехал, это место нашел по рекомендации знакомых, тоже из Туркменистана, которые здесь трудятся несколько лет. Они и посоветовали устроиться в цех птицефабрики. Никаких сложностей при найме не было», — поделился мужчина.
Сюда же обработчиком птицы трудоустроили и его жену Айгул, приехавшую с ним в Витебск. Семья поселилась в микрорайоне Руба, общежитии, так что проблем с крышей над головой нет. В Туркменистане у семьи остались две дочери. «Они с моей мамой, я за них не волнуюсь, но очень скучаю. Мы с женой каждый день звоним им через интернет, общаемся, рассказываем, как живем, спрашиваем, как у них дела. Старшая дочь учится в школе, а младшая еще ходит в детский сад. Мы очень хотим перевезти их сюда, в Витебск. Я уже узнавал, можно ли будет их устроить в школу и детсад. Сказали, места есть, нет проблем, привозите, будут учиться, как и все», — с теплотой отозвался гражданин Туркменистана. -0-