Первостепенно — дисциплина. Как трудовые мигранты работают на предприятии в Витебском районе

Сюда же обработчиком птицы трудоустроили и его жену Айгул, приехавшую с ним в Витебск. Семья поселилась в микрорайоне Руба, общежитии, так что проблем с крышей над головой нет. В Туркменистане у семьи остались две дочери. «Они с моей мамой, я за них не волнуюсь, но очень скучаю. Мы с женой каждый день звоним им через интернет, общаемся, рассказываем, как живем, спрашиваем, как у них дела. Старшая дочь учится в школе, а младшая еще ходит в детский сад. Мы очень хотим перевезти их сюда, в Витебск. Я уже узнавал, можно ли будет их устроить в школу и детсад. Сказали, места есть, нет проблем, привозите, будут учиться, как и все», — с теплотой отозвался гражданин Туркменистана. -0-