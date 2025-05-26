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СК РФ взял на контроль дело о вырубке деревьев в Ростовской области

Жители поселка Каяльского борются за сохранение природы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жители поселка Каяльского обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с видеообращением о незаконной, по их мнению, вырубке вековых деревьев. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 26 мая.

По словам местных, земельный участок с ценной рощей передан частному лицу. Территория не была учтена в генплане поселка, а новый владелец планирует массовую вырубку. Жители требуют сохранить зеленые насаждения. Сейчас правоохранители организовали проверку.

Александр Бастрыкин лично взял дело на контроль и поручил доложить доклад от руководителя регионального СУ СК. Решение будет принято по итогам расследования.

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