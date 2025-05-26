Башкирия вошла в топ-30 регионов России в рейтинге благосостояния семей

Недавно аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей. Эксперты оценивали его по такому показателю, как возможный остаток денег в семье с двумя детьми в конце месяца, после всех минимальных затрат. Получится рейтинг по итогам 2024 года по уровню благосостояния.
Башкирия в этом рейтинге заняла 27 место из всех регионов России. По данным статистики, у семьи с двумя детьми в среднем остается около 31,7 тысяч рублей в конце месяца, а с одним ребенком — 48,6 тысяч рублей.
По данным аналитиков РИА Рейтинг, самое высокое благосостояние у семей с детьми в ЯНАО — там остаток в районе 125,2 тысяч рублей, если детей двое. Второе место у ХМАО — там остается в среднем около 86,9 тысяч рублей. Замыкает тройку Магаданская область, там у семей в среднем остается около 75 тысяч рублей.
В Приволжье самое высокое благосостояние у Татарстана, там остаток денег после минимальных трат в семье с двумя детьми около 48,7 тысяч рублей. Башкирия расположилась на 27-й строчке РИА Рейтинг.
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