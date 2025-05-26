Башкирия вошла в топ-30 регионов России в рейтинге благосостояния семей

По данным аналитиков РИА Рейтинг, самое высокое благосостояние у семей с детьми в ЯНАО — там остаток в районе 125,2 тысяч рублей, если детей двое. Второе место у ХМАО — там остается в среднем около 86,9 тысяч рублей. Замыкает тройку Магаданская область, там у семей в среднем остается около 75 тысяч рублей.