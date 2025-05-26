На улице Текучева в Ростове из-за сильного ветра дерево упало на женщину

В Ростове-на-Дону из-за непогоды дерево упало на женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
В понедельник, 26 мая, на улице Текучева сильный ветер повалил дерево, которое придавило проходившую мимо женщину. Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу. Медики оказывают необходимую помощь ростовчанке. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
На место также выехал участковый для установления обстоятельств происшествия. Отметим, что это не первый случай за сегодня. Жителей Ростова просят быть внимательнее и предельно осторожными.
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