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МВД: число трудовых мигрантов в Беларуси выросло в 2,8 раза до 34 тысяч человек

В МВД сообщили, что число трудовых мигрантов в Беларуси выросло в 2,8 раза до 34 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел Беларуси констатировали, что число трудовых мигрантов в республике выросло в 2,8 раза и составляет в настоящее время 34 тысяч человек. Соответствующей актуальной статистикой в эфире телеканала СТВ поделился начальник Управления внешней трудовой миграции МВД Владимир Маргевич.

По его словам, имеет место поступательное увеличение численности соответствующей категории работников.

В 2023 году число трудовых мигрантов в Беларуси было небольшим, однако было обновлено трудовое законодательство и уже с первого полугодия 2023 года увеличились потоки трудовой миграции.

— Если брать, допустим, 2024 год — эта цифра увеличилась в 2,8 раза. Она увеличилась до 34 тысяч, — отметил специалист.

Ранее мы писали о том, что белорусские правоохранители по горячим следам нашли подозреваемого в жестоком убийства гражданина России (для это не потребовалось даже половины суток — все подробности вот тут).