МВД: число трудовых мигрантов в Беларуси выросло в 2,8 раза до 34 тысяч человек

В Министерстве внутренних дел Беларуси констатировали, что число трудовых мигрантов в республике выросло в 2,8 раза и составляет в настоящее время 34 тысяч человек. Соответствующей актуальной статистикой в эфире телеканала СТВ поделился начальник Управления внешней трудовой миграции МВД Владимир Маргевич.
По его словам, имеет место поступательное увеличение численности соответствующей категории работников.
В 2023 году число трудовых мигрантов в Беларуси было небольшим, однако было обновлено трудовое законодательство и уже с первого полугодия 2023 года увеличились потоки трудовой миграции.
— Если брать, допустим, 2024 год — эта цифра увеличилась в 2,8 раза. Она увеличилась до 34 тысяч, — отметил специалист.
Ранее мы писали о том, что белорусские правоохранители по горячим следам нашли подозреваемого в жестоком убийства гражданина России (для это не потребовалось даже половины суток — все подробности вот тут).