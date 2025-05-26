В Госдуму внесли проект о допуске студентов к преподаванию в школах

Авторы проекта уточняют, что нехватка учителей — особенно по математике и физике — резко выросла: по данным опросов, жалобы родителей на отсутствие учителей математики выросли с 14,9% в 2018 году до 33,2% в 2024 году. Также приводится информация Минпросвещения, согласно которой к началу 2024/2025 учебного года в школах не хватает почти 19 тысяч педагогов.