Выпускники инженерных классов могут без экзаменов поступать на педагогические специальности

В целом количество бюджетных мест в вузах в прошлом году увеличилось более чем на 3,5 тыс., прирост составил более 10%. В этом году прием на бюджет увеличен на 400 мест. «Порядка 70% мест в университетах — бюджетные, это полностью соответствует как потребностям нашей экономики, так и возможности создания соответствующей образовательной траектории для выпускников 11-х классов. Кроме того, с каждым годом мы существенно наращиваем количество мест в колледжах. Эта тенденция в первую очередь связана с тем, что девятиклассники выбирают поступление в колледжи, чтобы получить сначала профессию или стать специалистом среднего звена, а в последующем при необходимости поступить в университет. На сегодняшний момент структура подготовки на уровне профтехобразования, среднего специального и высшего образования полностью соответствует современным реалиям. Мы ждем тех специалистов, которые востребованы в экономике и в обществе нашей страны», — резюмировал Андрей Иванец. -0-