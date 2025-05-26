В правительстве Башкирии рассказали о мерах поддержки семей с детьми

В понедельник, 26 мая, в правительстве Башкирии прошло совещание по реализации нацпроекта «Семья». Премьер-министр регионального Кабмина Андрей Назаров в начале подчеркнул, что сегодня в республике в 59 тысячах семей воспитывают троих и более семей. Также он отметил, что в прошлом году в многодетных семьях родился каждый третий новорожденный ребенок.
На совещании чиновники правительства Башкирии обсудили реализацию Национального проекта. По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленары Ивановой, большая часть мер поддержки для семей рассчитаны на многодетных, либо малообеспеченных жителей. Всего же в республике предоставляется более 40 мер поддержки для семей с детьми.
Среди самых популярных мер поддержки в правительстве Башкирии отметили бесплатное обеспечение детей до 6 лет лекарствами по рецепту, бесплатное питание в школах и колледжах для детей из малообеспеченных семей, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг и компенсация стоимость школьной формы.
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