В правительстве Башкирии рассказали о мерах поддержки семей с детьми

В понедельник, 26 мая, в правительстве Башкирии прошло совещание по реализации нацпроекта «Семья». Премьер-министр регионального Кабмина Андрей Назаров в начале подчеркнул, что сегодня в республике в 59 тысячах семей воспитывают троих и более семей. Также он отметил, что в прошлом году в многодетных семьях родился каждый третий новорожденный ребенок.