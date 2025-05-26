Убил жену и спрятал в гараже: мать-одиночка чудом спаслась, узнав страшную тайну мужа

Мать-одиночка Диана Бисли поверила, что встретила идеального мужчину в лице Джона Смита. Но за его обходительными манерами скрывалась мрачная тайна. Смит оказался хладнокровным убийцей, который расправился со своей первой женой Дженис Хартман и спрятал ее тело в гараже. Подробностями истории делится Mirror.
Отмечается, что вторая жена маньяка, Бетти Глэдден, также исчезла при загадочных обстоятельствах. Полиция заподозрила, что Диана, которой Смит сделал предложение спустя три месяца знакомства, может стать следующей жертвой.
Смит утверждал, что Бетти умерла от рака, но на деле она пропала в 1991 году после ссоры. Он рассказывал, что нашел записку от нее с просьбой покормить рыбок, и только под давлением ее семьи сообщил в полицию. Позднее выяснилось, что его первая жена Дженис тоже исчезла после развода. Смит скрывал, что жестоко избивал ее, а затем убил. Тело Дженис обнаружили в 1980 году в деревянном ящике в гараже, куда его поместил сам Смит.
ФБР возобновило расследование, и в 1999 году Смита взяли под наблюдение. Его брат Майкл рассказал, как нашел тело Дженис в ящике, который Смит называл хранилищем для вещей. Диана, узнав правду, подала на аннулирование брака и помогла ФБР, обыскав дом. В 2000 году Смита арестовали. Его признали виновным в убийстве Дженис и приговорили к сроку от 15 лет до пожизненного. В 2029 году он может выйти условно-досрочно. По делу об исчезновении Бетти обвинения сняли, хотя ее семья настаивала, что Смит сам признался в убийстве.
Ранее стало известно, что отбывающий пожизненный срок «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН. При этом суть исковых требований на данный момент не раскрывается.