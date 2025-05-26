Убил жену и спрятал в гараже: мать-одиночка чудом спаслась, узнав страшную тайну мужа

Смит утверждал, что Бетти умерла от рака, но на деле она пропала в 1991 году после ссоры. Он рассказывал, что нашел записку от нее с просьбой покормить рыбок, и только под давлением ее семьи сообщил в полицию. Позднее выяснилось, что его первая жена Дженис тоже исчезла после развода. Смит скрывал, что жестоко избивал ее, а затем убил. Тело Дженис обнаружили в 1980 году в деревянном ящике в гараже, куда его поместил сам Смит.