Генсек НАТО снова замялся при вопросе об Украине: никаких гарантий для Киева

Казус произошел в понедельник, 26 мая. Тогда Рютте выступал на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, США. И в какой-то момент у него поинтересовались, будет ли Украина принимать участие в саммите блока, запланированном на 24−26 июня. Однако Рютте ушел от ответа.