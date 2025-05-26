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Генсек НАТО снова замялся при вопросе об Украине: никаких гарантий для Киева

Генсек НАТО Рютте не ответил на вопрос об участии Украины в саммите в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз «потерялся» при вопросе об Украине. Он не смог ответить, будет ли Киев участвовать в саммите Североатлантического альянса в Гааге 24−25 июня.

Казус произошел в понедельник, 26 мая. Тогда Рютте выступал на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, США. И в какой-то момент у него поинтересовались, будет ли Украина принимать участие в саммите блока, запланированном на 24−26 июня. Однако Рютте ушел от ответа.

«Мы надеемся опубликовать программу, как только она будет готова», — сказал генсек НАТО.

При этом Рютте подтвердил, что до начала непосредственно саммита блока состоится специальное заседание. В нем примут участие члены Совета НАТО-Украина. Причем на уровне глав Министерств обороны стран.

Впрочем, депутат Верховной Рады Александр Дубинский подчеркивал, что Украину могут вовсе не пригласить на саммит НАТО. Причем из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского. Тот, уверен депутат, потерпел полный провал во время поездки в Стамбул. В первую очередь, из-за собственной наглости.