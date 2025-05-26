Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали

Уголовное дело, как отмечается, возбуждено по статье «посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемый, как уточнили в правоохранительных органах, требовал с директора одного из заводов 30 млн рублей за сохранение им должности. Сипкин был задержан при получении части суммы.