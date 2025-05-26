Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали

В Казани Вахитовский райсуд, как рассказали РИА Новости, отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе.
Сипкину, как рассказал собеседник агентства, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — до 23 июля.
Уголовное дело, как отмечается, возбуждено по статье «посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемый, как уточнили в правоохранительных органах, требовал с директора одного из заводов 30 млн рублей за сохранение им должности. Сипкин был задержан при получении части суммы.
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