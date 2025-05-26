Россиянин шваброй поймал заползшую в гости королевскую кобру на Бали

Во время прогулки по двору дома на Бали россиянин с двумя детьми столкнулся с ядовитой королевской коброй, придавил ее шваброй, схватил за голову и бросил в банку. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил Shot.
После того как змея перестала представлять угрозу для его семьи, россиянин задрожал всем телом.
— Капюшон раздула. Все забрызгала ядом. Не дай Бог на такую наступить — и это будет последняя встреча, — рассказал мужчина.
Индонезийская служба отлова отвезет змею в джунгли, передает Telegram-канал.
17 мая появились сообщения о том, что российские туристы стали массово подвергаться нападениям ядовитых змей на Бали. Одна из путешественниц по имени Евгения рассказала, что пресмыкающееся укусило ее на территории люксового отеля Karma Kandara, после этого правая нога девушки сильно опухла. Туристка объехала три больницы, и ей пришлось заплатить около четырех тысяч рублей за противоаллергический укол. Девушке удалось долететь до Москвы только благодаря соотечественникам, которые помогали ей на борту самолета.