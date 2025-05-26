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Мосийчук: потери ВСУ в Курской области исчисляются десятками тысяч

Бывший депутат Верховной рады охарактеризовал атаку ВСУ на Курскую области как военное преступление.

Источник: Аргументы и факты

Потери украинской армии в Курской области исчисляются десятками тысяч убитых и десятками тысяч раненых, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

«Лучшие из лучших подразделений ВСУ были брошены в молох курской авантюры, фактически на утилизацию. Десятки тысяч погибших, десятки тысяч покалеченных», — сказал он на видео в его YouTube-канале.

Бывший депутат Рады назвал атаку ВСУ в Курской области военным преступлением Киева против собственной армии и граждан.

Ранее сообщалось, что ВС РФ создают зону безопасности после освобождения Курской области.

ВС РФ ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя силы ВСУ от госграницы для создания «санитарной зоны».

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.