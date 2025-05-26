Потери украинской армии в Курской области исчисляются десятками тысяч убитых и десятками тысяч раненых, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
«Лучшие из лучших подразделений ВСУ были брошены в молох курской авантюры, фактически на утилизацию. Десятки тысяч погибших, десятки тысяч покалеченных», — сказал он на видео в его YouTube-канале.
Бывший депутат Рады назвал атаку ВСУ в Курской области военным преступлением Киева против собственной армии и граждан.
Ранее сообщалось, что ВС РФ создают зону безопасности после освобождения Курской области.
ВС РФ ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя силы ВСУ от госграницы для создания «санитарной зоны».
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.