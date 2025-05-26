Эксперт Зуева рассказала, как выбрать новую профессию после 35 лет

Эксперт отметила, что даже с учетом новой классификации ВОЗ, где молодежью считаются люди до 44 лет, смена карьеры в этом возрасте вызывает стресс у соискателей. Зуева рекомендовала начинать с анализа личных интересов, изучения рынка вакансий и условий труда. При выборе стоит учитывать предыдущее образование — оно может упростить освоение новой профессии, но при его отсутствии потребуется переобучение, которое сопряжено с финансовыми затратами.