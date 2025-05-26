Эксперт Зуева рассказала, как выбрать новую профессию после 35 лет

Бизнес-ассистент, SMM-специалист и продюсер онлайн-курсов являются наиболее популярными профессиями на сегодняшний день для людей, планирующих сменить сферу деятельности после 35 лет. Об этом сообщила эксперт Диана Зуева в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметила, что даже с учетом новой классификации ВОЗ, где молодежью считаются люди до 44 лет, смена карьеры в этом возрасте вызывает стресс у соискателей. Зуева рекомендовала начинать с анализа личных интересов, изучения рынка вакансий и условий труда. При выборе стоит учитывать предыдущее образование — оно может упростить освоение новой профессии, но при его отсутствии потребуется переобучение, которое сопряжено с финансовыми затратами.
Бизнес-ассистенты из России, по словам Зуевой, ценятся зарубежными предпринимателями, что открывает возможности для международных командировок и участия в переговорах. SMM-специалисты востребованы из-за роста интереса к личному брендингу, а продюсеры онлайн-школ — из-за увеличения спроса на дистанционное обучение. Многие владельцы образовательных проектов не справляются с организацией самостоятельно, что повышает значимость этой профессии, заключила эксперт.
Ранее эксперт Ташика Юрченко заявила, что ИИ может помочь соискателю подготовиться к собеседованию.