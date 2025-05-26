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Песков: зерновую сделку не обсуждают, сейчас другая модальность переговоров

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.

Источник: Аргументы и факты

В настоящее время зерновая сделка не обсуждается, модальность переговоров по Украине является иной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров», — сказал он, комментируя вопрос представителей СМИ о том, является ли зерновая сделка принципиальным вопросом для турецкой стороны.

Отметим, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина пообщался с журналистами перед встречей главы РФ с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Напомним, зерновая сделка предусматривала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений через Черное море из трех портов. Она была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН, однако с 18 июля 2023 года ее действие было приостановлено из-за невыполнения условий со стороны Украины.