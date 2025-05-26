Песков: зерновую сделку не обсуждают, сейчас другая модальность переговоров

Напомним, зерновая сделка предусматривала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений через Черное море из трех портов. Она была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН, однако с 18 июля 2023 года ее действие было приостановлено из-за невыполнения условий со стороны Украины.