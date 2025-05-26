Путин указал на нехватку отечественных картофеля и сахарной свеклы

— Сделать нужно еще немало. Наверняка знаете это все. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла — нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе, — цитирует Владимира Путина ТАСС.