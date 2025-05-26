Путин указал на нехватку отечественных картофеля и сахарной свеклы

Россия испытывает нехватку собственного картофеля и ряда других овощей, в том числе сахарной свеклы. Об этом в понедельник, 26 мая, заявил президент России Владимир Путин.
— Сделать нужно еще немало. Наверняка знаете это все. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла — нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе, — цитирует Владимира Путина ТАСС.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех высаживать картошку, чтобы не знать проблем.
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