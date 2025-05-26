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В Ростовской области начался «птицепад»

Птицепад на Дону: почему нельзя «спасать» птенцов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начался сезон «птицепада». Это время, когда молодые птенцы покидают гнезда и учатся самостоятельной жизни. Министерство природных ресурсов Дона предупреждает: благие намерения людей могут навредить пернатым.

Так, молодые птенцы, только начавшие летать, часто падают. Они выглядят беспомощными, но это нормальный этап развития. Пернатые родители продолжают кормить и защищать их, а вмешательство человека может погубить птенца. Помощь может пригодиться если птенец на проезжей части, на детской площадке или в местах выгула собак.

В таких случаях необходимо аккуратно перенести слетка в ближайшие кусты или посадить на ветку. Брать птиц домой или в зоопарк запрещено законом.

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