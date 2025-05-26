В Ростовской области начался «птицепад»

Так, молодые птенцы, только начавшие летать, часто падают. Они выглядят беспомощными, но это нормальный этап развития. Пернатые родители продолжают кормить и защищать их, а вмешательство человека может погубить птенца. Помощь может пригодиться если птенец на проезжей части, на детской площадке или в местах выгула собак.