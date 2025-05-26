В Туле прогремело минимум четыре взрыва, работает ПВО

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, было слышно не менее четырёх громких взрывов над городом около 19:50. После уничтожения украинских беспилотников в небе наблюдались яркие вспышки и поднимался чёрный дым. Жители района Глушанки также сообщают о взрывах. Информация о пострадавших или разрушениях в настоящее время отсутствует.