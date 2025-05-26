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В Туле прогремело минимум четыре взрыва, работает ПВО

В Туле было слышно как минимум четыре взрыва. Работает ПВО, сбивая объекты в воздухе над городом, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Пролёт БПЛА ВСУ в восьми километрах от Тулы. Видео © SHOT.

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, было слышно не менее четырёх громких взрывов над городом около 19:50. После уничтожения украинских беспилотников в небе наблюдались яркие вспышки и поднимался чёрный дым. Жители района Глушанки также сообщают о взрывах. Информация о пострадавших или разрушениях в настоящее время отсутствует.

Ранее сообщалось, что российская ПВО отразила атаку 21 украинского дрона за три часа. По шесть БПЛА были сбиты в Орловской и Тульской областях, пять — в Московском регионе, три — в Калужской области и один — в Курской области.