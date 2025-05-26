Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии

Ранее, 8 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о сложной ситуации на рынке картофеля в стране, однако заверил, что его недостатка для населения не возникнет. Глава государства обратил внимание на разницу интересов между покупателями, которые стремятся приобретать продукцию по минимальной стоимости, и сельхозпроизводителями, заинтересованными в более высокой цене реализации. Лукашенко подчеркнул, что стоимость картофеля в России в настоящее время примерно втрое выше по сравнению с белорусскими показателями, что, по его мнению, является одной из причин подорожания продукции. В связи с этим президент поручил увеличить посевы семенного картофеля.