Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии

Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель.
Президент России Владимир Путин удивился по поводу возможного дефицита картофеля в Белоруссии, которая традиционно славится этим продуктом. Об этом стало известно на встрече главы государства с представителями предпринимательских кругов.
«Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать, они там большие специалисты по картошке, но свое тоже неплохо иметь», — сказал Путин. В этот момент заместитель главы администрации президента Максим Орешкин вставил реплику «Он там закончился».
На это президент с удивлением отреагировал: «Как закончился?» и уточнил обстоятельства у собеседника. Орешкин пояснил: «Ну вот Александр Григорьевич совещание проводит…». После этого Путин обратился к участникам встречи с вопросом: «Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился. Что это такое?».
В рамках совещания директор ООО «Русид» Марк Гехт заверил президента, что в России уже реализуются эффективные меры по импортозамещению картофеля. По его словам, в стране сформирован рабочий треугольник между бизнесом, наукой и государством, который позволяет быстро внедрять современные разработки.
Кроме того, участники встречи рассказали о совместном проекте с компанией «Мираторг» по созданию специализированной лаборатории селекции картофеля и планах строительства крупнейшей в России фабрики по производству картофеля фри. Глава государства с юмором поинтересовался, не будут ли клубни расти сразу как картофель фри, на что получил заверение в отсутствии будущего дефицита этого продукта.
Ранее, 8 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о сложной ситуации на рынке картофеля в стране, однако заверил, что его недостатка для населения не возникнет. Глава государства обратил внимание на разницу интересов между покупателями, которые стремятся приобретать продукцию по минимальной стоимости, и сельхозпроизводителями, заинтересованными в более высокой цене реализации. Лукашенко подчеркнул, что стоимость картофеля в России в настоящее время примерно втрое выше по сравнению с белорусскими показателями, что, по его мнению, является одной из причин подорожания продукции. В связи с этим президент поручил увеличить посевы семенного картофеля.