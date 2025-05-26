Символ бесстрашия и милосердия. Жители деревни Поречье в годы ВОВ спасли 40 еврейских детей

Пример настоящего мужества и милосердия белорусского народа — лесная деревушка Поречье Пуховичского района. Ее бесстрашные жители, рисковавшие собой и близкими в годы Великой Отечественной войны, спасли от неминуемой гибели 40 еврейских детей, сбежавших из Минского гетто. Все 40 мальчиков и девочек выжили, чтобы рассказать свою историю миру. Среди них Фрида Рейзман, которая и сегодня не устает повторять, как она благодарна героическим жителям Поречья. 26 мая, когда по еврейскому календарю отмечают День спасения и освобождения, корреспонденты БЕЛТА вместе с ней побывали в том месте, которое Фрида Рейзман называет своей второй родиной.
Деревня, в которой не было предателей.
В начале 2000-х годов на окраине деревни Поречье рядом со стелой в память о деятельности партизанской бригады имени Калинина, которая в годы Великой Отечественной войны вела активную антифашистскую борьбу в местных лесах, была установлена гранитная плита со словами благодарности местным жителям. Появилась она по инициативе Фриды Рейзман и Майи Крапиной — бывших узниц Минского гетто, которым вместе с другими еврейскими детьми удалось сбежать. К партизанам попали 40 мальчиков и девочек. Позже их распределили по домам пореченцев, которые в буквальном смысле слова заменили несчастным детям родителей.
«Это уникальная деревня, ведь жители рисковали не просто своими жизнями, но и жизнями своих близких, своих же детей. Если бы нацисты нашли хоть одного еврейского ребенка, то сразу же были бы убиты и казнены жители каждого дома. Несмотря на это, люди спасали еврейских детей. Их человечность не знала границ. Поэтому мы приехали поклониться земле, на которой стоит эта деревня, тем людям, которые дали не просто кров, приют 40 еврейским детям, но и дали им будущее. Мы отдаем дань человечности, дань мужеству этих людей», — отметил глава Иудейского религиозного общества в Республике Беларусь Артур Лившиц.
Он рассказал, что историю Поречья должен знать весь мир, как и подвиг местных жителей. «Как, например, подвиг белоруски Поладии Шашок, в дом которой попала шестилетняя Фрида. Она стала для еврейской девочки второй мамой. Для нас это урок мужества и урок человечности», — отметил он.
Несмотря на почтенный возраст, каждый год в Поречье старается побывать Фрида Рейзман. Юбилейный год не стал исключением. Правда, она единственная, кто остался их тех 40 спасенных детей.
«Я очень волнуюсь, когда приезжаю сюда. Это моя родина, мой уголок, равных которому для моего сердца нет. Самое главное — это люди. И они необыкновенные. Даже представить нельзя, какая доброта им была присуща. 40 детей, голодных и испуганных, они приняли в свои дома. А во время фашистских облав они прятали нас в лесу вместе со своими детьми. И они нас спасли», — рассказала Фрида Вульфовна.
В памяти женщины сохранились яркие моменты ее военного детства: драки с сыном Поладии Васькой за лидерство в доме, катание на лошадях, забавы на реке. Но главное, по ее словам, что в Поречье ее приняли как родную.
«Из 40 детей осталась я одна. Видимо, Бог так решил, чтобы я рассказала людям о такой доброте, о таких людях. Это не люди, это ангелы», — подчеркнула она.
Поречье может стать деревней-праведницей.
За спасение евреев в период холокоста звание «Праведник народов мира», учрежденное израильским институтом «Яд ва-Шем», получили почти 800 белорусов. Однако в этом списке нет ни одного белорусского населенного пункта. Не исключено, что этот статус в будущем может получить именно Поречье. И Иудейское религиозное объединение сегодня активно проводит эту работу.
«Как живой свидетель спасения Фрида Рейзман может сегодня рассказать свою историю. Важно, чтобы мы, слыша ее, испытывали благодарность спасителям. И передавали эту традицию следующим поколениям. Ведь неблагодарность — один из самых страшных грехов. Не будем скрывать, что в любом народе есть свои подлецы. А Беларусь — единственное место в Европе, где своих подлецов было недостаточно, поэтому в годы войны их завозили из Литвы, Польши, Украины. И этот факт говорит о большой душе белорусского народа», — рассказал главный раввин иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь Мордехай Райхинштейн.
Виктор Черный — сын Виктора Алексеевича Черного, который укрывал в своем доме в Борисовском районе еврейскую семью.
«Мой отец получил звание “Праведник народов мира” в знак благодарности за спасение. Годы спустя в этой семье родились еще 17 человек. Это означает, что отец спас целый род. Пошла жить целая ветвь родословного древа. Мы с ними до сих пор дружны, общаемся, бываем в гостях. Мужество наших предков нельзя оценить, это пример для всех нас», — рассказал Виктор Черный, подчеркнув, что привез своего сына, чтобы познакомить его с историей деревни Поречье.
Дом, ставший родным.
Это удивительно, но дом спасительницы Фриды Рейзман, хоть и немного перестроенный его наследниками, все еще стоит на прежнем месте. И сегодня она смогла не только пройтись по уютному дворику, но и пообщаться с его новыми хозяевами. Принадлежит он внуку Поладии Шашок, который проживает здесь с супругой Галиной. Она тепло встретила Фриду Вульфовну и даже предложила ей погостить.
«Я здесь как дома. Здесь радуется моя душа…» — сказала Фрида Рейзман.
Елена ХАРЕВИЧ,
фото Сергея ШЕЛЕГА,
БЕЛТА. -0-