Символ бесстрашия и милосердия. Жители деревни Поречье в годы ВОВ спасли 40 еврейских детей

«Это уникальная деревня, ведь жители рисковали не просто своими жизнями, но и жизнями своих близких, своих же детей. Если бы нацисты нашли хоть одного еврейского ребенка, то сразу же были бы убиты и казнены жители каждого дома. Несмотря на это, люди спасали еврейских детей. Их человечность не знала границ. Поэтому мы приехали поклониться земле, на которой стоит эта деревня, тем людям, которые дали не просто кров, приют 40 еврейским детям, но и дали им будущее. Мы отдаем дань человечности, дань мужеству этих людей», — отметил глава Иудейского религиозного общества в Республике Беларусь Артур Лившиц.