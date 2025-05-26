Усы, лапы, хвост: как подготовиться к путешествию с питомцем и что взять с собой

С приближением сезона отпусков многие владельцы домашних животных задаются вопросом: что делать, если оставить пушистого друга не с кем? В поездку можно взять с собой четвероногих, пернатых или чешуйчатых компаньонов. Эксперты сервиса бронирования жилья Авито Путешествия поделились важными нюансами путешествий с животными на автомобиле, поезде и самолете.
Основные документы и правила.
Прежде чем собирать миски и игрушки, важно разобраться с необходимыми формальностями. В зависимости от направления поездки по России вашему питомцу могут понадобиться следующие документы:
• Ветеринарный паспорт, содержащий отметки о вакцинациях, включая действующую прививку от бешенства.
• Отметка о клиническом осмотре от государственного ветеринарного врача, проведенная не ранее чем за 14 дней до отправления.
Особые случаи.
Если вы планируете перевозить чужого питомца, потребуется нотариально оформленная генеральная доверенность. Для собак-поводырей, сопровождающих людей с нарушениями зрения, транспортировка бесплатна, но необходимо предоставить документ, подтверждающий их специальное обучение.
Как выбрать переноску для питомца.
Правильный выбор переноски — залог комфорта вашего любимца и соблюдения требований перевозчика. Рассмотрим основные виды переносок:
• Жесткие контейнеры: универсальны в использовании и подходят для размещения под креслом в самолете, на соседнем сиденье или для сдачи в багаж. Они прочные и легко очищаются.
• Мягкие сумки-переноски с каркасом и прозрачные рюкзаки: подходят для размещения под креслом в самолете, но не могут использоваться в багажном отделении. Их преимущества — легкость и компактность.
• Клетки из металлической сетки: запрещены для использования в самолете, но удобны в поезде или автомобиле. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и обзор для питомца.
Требования к переноскам для авиа- и железнодорожных перевозок.
Переноска должна быть:
• Просторной с вентиляционными отверстиями.
• С надежным запорным устройством.
• С плотным, водонепроницаемым дном с абсорбирующим материалом.
• Размеры: для большинства транспортных компаний сумма трех измерений не должна превышать 180 см.
Также стоит учитывать, что разные авиакомпании имеют свои правила по количеству разрешенных животных на борту. Например, некоторые компании допускают провоз только одного животного или до трех щенков или котят одновременно.