Усы, лапы, хвост: как подготовиться к путешествию с питомцем и что взять с собой

С приближением сезона отпусков многие владельцы домашних животных задаются вопросом: что делать, если оставить пушистого друга не с кем? В поездку можно взять с собой четвероногих, пернатых или чешуйчатых компаньонов. Эксперты сервиса бронирования жилья Авито Путешествия поделились важными нюансами путешествий с животными на автомобиле, поезде и самолете.