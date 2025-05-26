Финны бьют тревогу из-за активности медведей на границе с Россией

Согласно данным издания, семь муниципальных образований Северной Карелии и город Кухмо направили петицию в адрес властей, призывая их к серьёзному рассмотрению проблемы буйства медведей в регионе. При этом судебным решением охота на косолапых в настоящее время приостановлена.