Раскрыто почему школьники ездят сдавать ЕГЭ в другие города и районные центры

Правило простое: сдавать ЕГЭ в своей собственной школе нельзя — мало ли, вдруг шпаргалку спрятали во-о-он в том горшке с фикусом или учителя подскажут… Надо отправиться в чужую школу. В соседнюю. И вот тут налицо неравенство между разными населенными пунктами. Москвичи знать не знают, что за препоны лежат на пути к проверке школьных знаний и получения аттестации в регионах. В столице и городах-миллионниках все банально: на трамвае или метро добираешься до пункта проведения экзамена. Иногда долго, но ничего страшного. Городские мажоры ничего не знают о том, что в огромной стране госэкзамены иногда сдают в соседнем городе, в другом райцентре. Хорошо хоть в родной области… Хотя между городами в Сибири, например, расстояния такие, что географию можно «измерять» в небольших европейских странах. И получается, условно, что английский ты сдаешь в Германии, а обществознание — в Греции…