Раскрыто почему школьники ездят сдавать ЕГЭ в другие города и районные центры

Даже далекие от школы граждане в курсе: ЕГЭ и ОГЭ — то еще испытание. Слишком уж многое от них зависит: без преувеличения — будущее… Тем сильнее досаждают бытовые неурядицы: многим до этого ЕГЭ еще надо доехать.
Правило простое: сдавать ЕГЭ в своей собственной школе нельзя — мало ли, вдруг шпаргалку спрятали во-о-он в том горшке с фикусом или учителя подскажут… Надо отправиться в чужую школу. В соседнюю. И вот тут налицо неравенство между разными населенными пунктами. Москвичи знать не знают, что за препоны лежат на пути к проверке школьных знаний и получения аттестации в регионах. В столице и городах-миллионниках все банально: на трамвае или метро добираешься до пункта проведения экзамена. Иногда долго, но ничего страшного. Городские мажоры ничего не знают о том, что в огромной стране госэкзамены иногда сдают в соседнем городе, в другом райцентре. Хорошо хоть в родной области… Хотя между городами в Сибири, например, расстояния такие, что географию можно «измерять» в небольших европейских странах. И получается, условно, что английский ты сдаешь в Германии, а обществознание — в Греции…
Все грустно и легко объяснимо. Наши обширные территории оснащены мощными компьютерами, камерами слежения с ИИ, скоростным Интернетом неравномерно.
И даже рамками металлоискателей — не повсеместно. А без всего этого немыслим российский школьный экзамен. Вот и получается: если в соседней школе нет нужной техники, придется ехать в ту, где она есть. Даже если за тридевять земель.
Интересны региональные отмазки министров и губернаторов. Во-первых, говорят они, у нас укрупнение. Имеем одну, но зато очень крутую флагманскую школу, в которой технически способны «принять» закодированные КИМы (контрольно-измерительные материалы, бланки с заданиями ЕГЭ) по зашифрованному каналу. А потом мухой их напечатать и раздать всего за минуту. Во-вторых, для обязательной аттестации после 11-го класса достаточно сдать основные предметы. Их и сдают близко. Сейчас основные предметы ЕГЭ — это русский язык с математикой, а вскоре останется только русский. И его по закону будет достаточно, чтобы получить аттестат.
Дополнительные предметы ЕГЭ, коих нынче 2−3, рассматриваются как вступительные экзамены. И это, грубо говоря, личная проблема выпускника. Хотите сдавать английский или там химию какую — сдавайте, только не жалуйтесь. Ищите способ добраться до экзамена: на электричке, рейсовом автобусе или даже междугородной маршрутке. Даже если ничего, кроме «шаттла от Ашота», здесь не ходит. Кушайте макарошки, мы рожать не просили. Правда, тут еще и вишенка на торте: проблемы — ваши, но расхлебывать их придется рука об руку с учителями. Привезти выпускника на родительской машине — нельзя.
Почему? Потому что. У ЕГЭ «есть график», экзаменационный регламент. И по нему дети должны передвигаться до ППЭ вместе с учителем. Который потом будет их караулить на улице, пока не выйдут. На иное нужно особо подписываться у директора школы. Не всегда успешно: заявление от родителей (опекунов) могут не принять, поскольку в учебных заведениях боятся опозданий на экзамен. И ратуют за передвижение организованных групп.
Так что в установленные дни ЕГЭ впору загадку загадывать. Что такое «на земле, а небесах и на море»? Это школьники добираются до ППЭ. Скорее уж роботов-автопилотов и автофлаеры запустят, чем выправится «укрупнение». Или коррупция исчезнет, из-за которой и принялись огород городить, с камерами и рамками на госэкзаменах. И в частности, сдавать «госы» в чужих школах.