Дочь Киркорова страдает от сравнения с детьми Пугачевой

Ранее в интервью URA.RU детский психолог Наталья Наумова отмечала, что дети Пугачевой и Галкина с раннего возраста активно занимаются с репетиторами, изучают языки и участвуют в различных кружках, однако важно сохранять для ребенка личное время для отдыха и самостоятельных занятий. По мнению эксперта, чрезмерная загруженность может привести к тому, что дети вырастают слишком послушными и не будут уметь самостоятельно принимать решения.