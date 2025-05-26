На что обратить внимание в доме у мужчины: шесть «красных» и «зеленых» флагов

Если она заходит в спальню, а там белые или пастельные простыни, которые пахнут кондиционером, а не залежались с прошлого века — она делает мысленную галочку. Это не про эстетику, а про взрослое отношение к себе, заверила эксперт. Отказ от черных и темно-синих комплектов — тонкий, но красноречивый сигнал: он не маскирует грязь и не живет в духе «и так сойдет».