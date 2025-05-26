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В российском регионе «скорая» застряла в грязи по пути к пациентке

«Скорая помощь» не смогла проехать к пациентке в село Ильмовка Приморского края: машина застряла в грязи.

«Скорая помощь» не смогла проехать к пациентке в село Ильмовка Приморского края: машина застряла в грязи. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

На опубликованном в сети видео автор заявил, что «скорая» направлялась к женщине с подозрением на сердечный приступ, но застряла в грязи и так и не доехала до дома.

Село оказалось отрезано от цивилизации: до него невозможно добраться из ближайших населенных пунктов другим путем — дорога, связывающая его с внешним миром, только одна.

Хотя расположено село всего в нескольких десятках километров от федеральной трассы «Уссури».

Ранее 22 мая сообщалось о похожей ситуации в Ильмовке. Там в грязи проваливались автомобили местных жителей. После этого состоянием дороги заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, который поручил доложить о результатах проверки информации.

Ранее сообщалось, что врача-эндоскописта из Тамбова Яну Шувалову, действия которой спасли жизнь пациентке, приговорили к десяти месяцам ограничения свободы.