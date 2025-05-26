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Врач Павлова: активность по утрам увеличивает продолжительность жизни

У пожилых людей, которые были наиболее активными в утренние часы, сердце и легкие были в лучшем состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Физическая активность в утренние часы продлевает жизнь, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, пожилые люди, которые были наиболее активными в утренние часы, имеют более здоровые сердце и легкие, чем у тех людей, кто был активен днем и вечером.

В публикации в своем Telegram-канале Павлова сообщила, что занятия спортом в утренние часы увеличивают общую продолжительность жизни.

Она предположила, что ранний подъем в соответствии с циркадными ритмами усиливает эффект от физической активности.

«Даже простая привычка гулять утром может стать вкладом в долголетие», — написала врач.

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