Автоэксперт Ананьев назвал ошибки водителя, которые приводят к износу машины

Износ автомобиля ускоряется в связи с несвоевременным обслуживанием, игнорированием сигналов о неисправностях, ошибками при использовании автоматической трансмиссией и другими водительскими привычками. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил эксперт портала «Авто.ру» Иван Ананьев.
— Если на приборной панели загорелся какой-то значок, не стоит от него отмахиваться. Даже если речь про банальный желтый «check engine». Двигатель — одна из самых нагруженных деталей автомобиля, крайне важно обеспечивать его снабжение качественными техническими жидкостями, которые отвечают за смазку и охлаждение движущихся частей. Поэтому необходимо регулярно проводить проверку уровня масла и охлаждающей жидкости, — отметил специалист.
Также он рекомендовал не очищать подкапотное пространство автомобиля с помощью мойки высокого давления, чтобы не повредить провода и датчики, и не перегружать транспортное средство во избежание повышенного износа, передает портал Quto.
Глава департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский посоветовал не начинать движение сразу после запуска мотора автомобиля, поскольку это ведет к более быстрому износу его деталей из-за того, что масло не успевает равномерно распределиться. Он добавил, что многие современные машины также оснащены разнообразными электронными системами, которым необходимо некоторое время для «растормаживания», и в случае резкого старта у них могут отказать механизмы зажигания и впрыска бензина.