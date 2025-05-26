Автоэксперт Ананьев назвал ошибки водителя, которые приводят к износу машины

Глава департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский посоветовал не начинать движение сразу после запуска мотора автомобиля, поскольку это ведет к более быстрому износу его деталей из-за того, что масло не успевает равномерно распределиться. Он добавил, что многие современные машины также оснащены разнообразными электронными системами, которым необходимо некоторое время для «растормаживания», и в случае резкого старта у них могут отказать механизмы зажигания и впрыска бензина.