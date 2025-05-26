Мифы и правда про партизанское движение

День Победы прошел, но год ее 80-летия продолжается, побуждая заново перелистывать славные и драматические страницы Великой Отечественной.
Увы, как ни борись с переписыванием истории, а вымысел художественных произведений и поверхностное изучение фактов все равно создают почву для возникновения ложных представлений. Что ж, развеять мифы можно с помощью документов, в том числе свежерассекреченных.
…Смотрю видео: человек в камуфляже выступает перед школьниками. Он бодро, хорошо интонируя, как заправский артист, рассказывает о зарождении партизанского движения: «Все мужчины ушли на фронт, кто остался? Старики, женщины, дети. Вот они-то с началом оккупации, с приходом фашистов, и пошли в партизаны».
Могу предположить, что мероприятие в школе было согласованным, а кроме детей в зале находились и учителя. Но никто из педагогов не прервал выступающего вопросом или уточнением. Значит, школьники теперь так и будут думать, что партизаны — это гражданские лица без всякой подготовки, которые ушли в лес и сбились там в некое подобие отрядов.
Увы, у многих есть представление о партизанах как о плохо вооруженных немногочисленных разрозненных группах, прятавшихся в лесах и способных лишь на небольшие вылазки да единичные диверсии. Но ведь не так это было!
Возьмем в руки пожелтевший документ, гриф секретности с которого снят совсем недавно, и узнаем, что, к примеру, Брянский партизанский отряд в 180 человек был создан еще за месяц до занятия немцами Брянска. Все бойцы были вооружены английскими винтовками, имели в своем распоряжении четыре пулемета большое количество взрывчатки, бикфордова шнура и 15 тысяч детонаторов.
Еще до начала оккупации часть отряда отправлялась в тыл противнику для выполнения задания командования, но вернулась, и к моменту захвата города врагом отряд занял заранее подготовленные базы в лесу.
И это — не единичный случай, партизанское движение — отнюдь не спонтанное сопротивление «стариков, женщин и детей», а хорошо и заранее организованная война на захваченной врагом территории. Например, в Киеве в августе 1941 года была создана спецшкола по подготовке организаторов подполья и партизанской войны. Чуть позже подобные школы открылись в Харькове, Полтаве, Лисичанске. Они выпустили около 4,5 тысячи будущих партизан и подпольщиков.
Кроме того органы НКВД постоянно поддерживали партизанское движение лучшими кадрами с Большой земли — перебрасывали в тыл врага не просто диверсионные группы, но именно организаторов, способных принять на себя командование огромными партизанскими бригадами, наращивая их на основе существующих отрядов.
Чтобы оценить эффективность партизанского движения, ознакомимся с еще одним рассекреченным документом. Это приказ начальника партизанского отряда от 12 февраля 1942 года: «На основании указания командования дивизии приказываю командирам групп занять г. Дятьково, после чего в городе объявляется советская власть».
С одной стороны, понятно, что партизаны действуют не сами по себе — они подчиняются командованию. С другой, освободить город в глубоком немецком тылу и установить там советскую власть — не слишком ли невыполнимая миссия?
А вот еще один приказ, написанный буквально на следующий день после первого: «С 12 часов 12 января 1942 года в городе Дятьково установлена советская власть… Приказываю всем воинским группам и партизанским отрядам прибыть в полном боевом с продовольствием». То есть поставленная командованием цель была реалистичной, и партизаны освободили город!
Дятьковская партизанская республика просуществовала до 6 июня 1942-го. Как в ней жилось, описывает газета «Правда» от 21 мая 42-го года: "Фашисты хозяйничали тут четыре месяца. Потом пришли партизаны и с треском вышибли их. По понятным причинам мы не можем назвать настоящего имени города. Назовем этот город Партизанском.
С первых дней советской власти в Партизанске были восстановлены райсовет и райисполком. Недавно здесь закончила работу очередная сессия районного совета депутатов трудящихся. Это вторая сессия за время советской власти в тылу врага. В работе сессии вместе с депутатами приняли участие несколько сот советских активистов.
В деревнях и селах района работают десять квалифицированных врачей. В ряде мест врача можно вызвать к больному на дом. В городе работает районная аптека, зубопротезная лаборатория. Всем делом здравоохранения руководит райздравотдел.
В городе восстановлены, вновь организованы несколько предприятий. Они не крупны, но значение их велико. В городе, например, работает колбасный завод. Работает станция по зарядке аккумуляторов для радиоприемников партизанских отрядов. Функционируют большая парикмахерская, фотография, мастерские — портновская, сапожная, по ремонту партизанского оружия и другие.
Жители Партизанска всегда в курсе событий, происходящих на Большой земле и за ее пределами. В городе выходит ежедневная печатная многотиражная газета, работает трансляционная городская радиосеть, действует почта. В городе нет электростанции. Энергия добывается с оригинальной примитивностью: заведующий радиоузлом Дунилевич садится на велосипед, который выполняет роль динамо-машины, и в течение пары часов ногами добывает энергию".
Еще один архивный документ, только недавно увидевший свет, — обращение, напечатанное на листке тетрадки в косую линейку. «День 8 мая 1942 года стал для нас знаменательной датой. В этот день славные партизаны, разгромив и изгнав немецких оккупантов, восстановили в Рогнединском районе советскую власть». Райсовет и райком партии призывают граждан не только поддерживать армию и партизан, но и восстанавливать разрушенное народное хозяйство, бороться за рекордные урожаи.
История Дятькова-Партизанска и Рогнединского района — не единственные прецеденты. К концу 1941 года партизаны освободили 11 сел Октябрьского и Глусского районов Полесской области, затем выбили фашистов из ряда районов Полесья, и там появилась Октябрьская партизанская зона.
К весне 1942-го в Могилевской области советская власть была восстановлена на территории, на которой проживало около 120 тысяч человек. А были еще Любанская партизанская зона в Минской области, четыре партизанские республики в Витебской области, почти полностью освобожденный Ленинский район в Пинской области, знаменитая Братская партизанская республика на стыке Белоруссии, Латвии и Калининской области РСФСР — более 10 тысяч квадратных километров, около ста тысяч населения. И это далеко не все партизанские республики, их было больше.
Оцените масштаб — на огромных территориях в тылу врага действует советская власть, работают колхозы, ведутся поставки продуктов на Большую землю. Даже призыв в армию проходит так, как должно, и призывники переправляются через линию фронта, чтобы стать в ряды Красной Армии.
А когда фашисты пытались задушить партизанское движение, им приходилось снимать с фронта боевые полки, но карательные экспедиции превращались в настоящие фронтовые битвы — партизаны были способны воевать ничуть не хуже строевых частей. Например, когда гитлеровцы начали наступление на Полоцко-Лепельскую партизанскую зону, за два месяца боев они потеряли более шести тысяч солдат и офицеров, девять танков, четыре самолета, одиннадцать бронемашин, шестьдесят одну автомашину.
Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось более 6 тысяч партизанских отрядов, в которых сражалось свыше миллиона партизан, и это была единая, организованная, управляемая сила. Это нужно знать и помнить, чтобы не становиться жертвами мифотворцев, рисующих совсем иную картину.