Мифы и правда про партизанское движение

К весне 1942-го в Могилевской области советская власть была восстановлена на территории, на которой проживало около 120 тысяч человек. А были еще Любанская партизанская зона в Минской области, четыре партизанские республики в Витебской области, почти полностью освобожденный Ленинский район в Пинской области, знаменитая Братская партизанская республика на стыке Белоруссии, Латвии и Калининской области РСФСР — более 10 тысяч квадратных километров, около ста тысяч населения. И это далеко не все партизанские республики, их было больше.