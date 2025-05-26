Стильная Валерия, постройневшая Азиза и лучезарная Преснякова: звезды отметили юбилей Тухманова в Кремле

Знаменитости собрались на праздничном концерте в Кремле, посвященном грядущему 85-летию легендарного композитора Давида Тухманова. В этот вечер в Кремлевском дворце от звезд рябило в глазах. Певица Валерия пришла в Кремль вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Певица вышла на сцену в стильном белоснежном платье, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры. — У меня с Давидом Федоровичем связаны самые чудесные воспоминания детства и юности, — сообщила звезда за кулисами. Елена Преснякова буквально светилась от счастья: с ее лица весь вечер не сходит улыбка. Увидев ее, Игорь Николаев не мог скрыть восхищения. — Леночка, сокровище наше, — сказал Николаев. Сам Игорь Юрьевич за кулисами уделял много внимания детям, участвующим в концерте. Артист активно с ними фотографировался и давал автографы. Александр Малинин удивил хорошей физической формой: прославленный певец за кулисами был бодр и энергичен. Певица Азиза в этот вечер собрала больше всех букетов от зрителей: артистка едва смогла унести цветы за кулисы. В этот вечер знаменитости отметили, что Азиза заметно постройнела. Оказалось, что королева Востока отдыхала в Пятигорске, где употребляла исключительно диетическую пищу. Татьяна Буланова пока нигде не отдыхала, но рассказала, что за последний год смогла избавиться сразу от пяти лишних килограммов. Закрывал концерт Лев Лещенко, исполнив нетленный хит «День Победы». Эту композицию зрители слушали стоя, у многих из них в этот момент на глазах появились слезы. О том, кто еще из звезд присутствовал на юбилее Тухманова, смотрите в нашем фоторепортаже.