Рособрнадзор проверяет информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он подчеркнул, что креатива в процедуре экзамена быть не должно.
Напомним, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее опубликовала в своем Telegram-канале жалобу на то, что в одной из московских школ детей во время ЕГЭ посадили за круглый стол.
«Мы получили запрос и переправили в государственную экзаменационную комиссию Москвы проверить эту ситуацию, если она была реально такая, чтобы в следующем экзамене такое не повторялось», — отметил Музаев.
По словам главы ведомства, расстановка парт во время экзамена должна быть классической — три ряда и, как правило, пять парт в ряду.
Ранее стало известно, что Рособрнадзор не получал жалобу девочки на запрет пронести икону на ЕГЭ.
Незадолго до этого в ряде изданий сообщили, что девушку попросили оставить личные вещи, включая икону, перед входом в аудиторию.