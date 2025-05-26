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Рособрнадзор проверяет информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом

Мизулина ранее опубликовала жалобу на то, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол.

Источник: Аргументы и факты

Рособрнадзор проверяет информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он подчеркнул, что креатива в процедуре экзамена быть не должно.

Напомним, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее опубликовала в своем Telegram-канале жалобу на то, что в одной из московских школ детей во время ЕГЭ посадили за круглый стол.

«Мы получили запрос и переправили в государственную экзаменационную комиссию Москвы проверить эту ситуацию, если она была реально такая, чтобы в следующем экзамене такое не повторялось», — отметил Музаев.

По словам главы ведомства, расстановка парт во время экзамена должна быть классической — три ряда и, как правило, пять парт в ряду.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не получал жалобу девочки на запрет пронести икону на ЕГЭ.

Незадолго до этого в ряде изданий сообщили, что девушку попросили оставить личные вещи, включая икону, перед входом в аудиторию.