Число студентов из Индии в вузах РФ выросло на 35%

Число молодых людей из Индии, которые выбирают обучение в вузах России, выросло на 35% за год, сообщил заместитель чрезвычайного и полномочного посла страны в РФ Никхилеш Гири во время встречи с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.