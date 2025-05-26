Число студентов из Индии в вузах РФ выросло на 35%

Число молодых людей из Индии, которые выбирают обучение в вузах России, выросло на 35% за год, сообщил заместитель чрезвычайного и полномочного посла страны в РФ Никхилеш Гири во время встречи с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.
«Популярность российского образования в Индии растет, число студентов, которые отправляются на учебу в Россию за год выросло на 35%», — приводятся слова Никхилеша Гири на портале органов власти Ставропольского края.
Он добавил, что на Ставрополье учатся минимум 500 студентов из Индии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования.