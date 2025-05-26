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«Сантехник» Петрович

Курьезный случай произошел в Горно-Алтайске с памятником коммунальщикам.

Курьезный случай произошел в Горно-Алтайске с памятником коммунальщикам. Городскую скульптуру «Слесарь Петрович» затопило дождевыми водами. В результате сантехник оказался в центре огромной лужи. В городских чатах по этому поводу уже началось веселье. «Эпично выглядит», «Похоже, что в этом и был креативный замысел художника», — зубоскалят жители. Между тем власти Горно-Алтайска сообщили, что лужа вокруг памятника появилась «по естественным причинам», и «подтопление уже устранено».