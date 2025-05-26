Трехлетний ребенок несколько дней был в квартире с телом умершей матери

По информации издания, жильцы обратились к охране комплекса после нескольких дней беспрерывного плача из соседней квартиры. Когда хозяйка не открыла дверь, служба безопасности вызвала полицию. Правоохранители, вскрыв дверь, обнаружили девочку рядом с телом матери, лежавшим в постели.