Трехлетний ребенок несколько дней был в квартире с телом умершей матери

В жилом комплексе округа Квун-Тонг (Гонконг) произошел трагический инцидент — трехлетняя девочка провела четыре дня в квартире с телом своей умершей матери. Как сообщает South China Morning Post, ребенка спасли благодаря бдительности соседей, которые обратили внимание на продолжительный детский плач.
По информации издания, жильцы обратились к охране комплекса после нескольких дней беспрерывного плача из соседней квартиры. Когда хозяйка не открыла дверь, служба безопасности вызвала полицию. Правоохранители, вскрыв дверь, обнаружили девочку рядом с телом матери, лежавшим в постели.
Судмедэкспертиза установила, что женщина, страдавшая астмой, скончалась около четырех суток назад. За это время ребенок питался сухими продуктами, чтобы не умереть от голода.
Медики констатировали удовлетворительное состояние девочки, которую временно поместили в больницу под наблюдение социальных работников.
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