В Беларуси изменились подходы к классификации труда. Новации разъяснили в Минтруда

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 18 апреля 2025 года № 30 внесены изменения в общие положения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Изменения разъяснили в пресс-службе ведомства, сообщает БЕЛТА.
В частности, из ЕТКС исключена классификация труда в зависимости от разрядов работ. При этом при тарификации труда учитывается следующая классификация: неквалифицированный труд и квалифицированный труд.
Так, неквалифицированный труд — работы, для выполнения которых не требуется освоение содержания образовательной программы профессиональной подготовки (повышения квалификации, переподготовки) рабочих (служащих), а характерна индивидуальная подготовка в процессе трудовой деятельности. В свою очередь квалифицированный труд — работы, для выполнения которых требуется освоение содержания образовательной программы профессиональной подготовки (повышения квалификации, переподготовки) рабочих (служащих), и соответствующие таким работам профессии рабочих включены в перечень профессий рабочих для подготовки по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих (служащих), перечень профессий рабочих, по которым разряды присваиваются только по результатам освоения содержания образовательной программы переподготовки рабочих (служащих).
Как пояснили в Минтруда, эти изменения внесены в целях расширения возможностей для трудоустройства по профессиям рабочих, для которых, исходя из содержания труда и практики выполнения работ, не требуется профессиональная подготовка в рамках соответствующей образовательной программы, а достаточна краткосрочная подготовка (до двух недель) на рабочем месте, в том числе под руководством рабочего более высокой квалификации.
В ведомстве также добавили, что по обоснованным предложениям организаций профессии рабочих, по которым характерна индивидуальная подготовка в процессе трудовой деятельности, будут исключаться из перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденных постановлением Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты от 30 января 2018 года № 7/14.
Постановление № 30 вступило в силу с 25 мая 2025 года. -0-