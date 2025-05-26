В Беларуси изменились подходы к классификации труда. Новации разъяснили в Минтруда

Как пояснили в Минтруда, эти изменения внесены в целях расширения возможностей для трудоустройства по профессиям рабочих, для которых, исходя из содержания труда и практики выполнения работ, не требуется профессиональная подготовка в рамках соответствующей образовательной программы, а достаточна краткосрочная подготовка (до двух недель) на рабочем месте, в том числе под руководством рабочего более высокой квалификации.