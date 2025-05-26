Врач раскрыл, что рискуют подхватить купальщики в Анапе

Врач Глеб Глебов объяснил, чем рискуют заболеть отдыхающие купающиеся в Черном море в Анапе, несмотря на мазутные пятна на поверхности воды и запрет Роспотребнадзора. Об этом пишет Ura.ru.
По словам специалиста, нефтепродукты проникают в организм через кожу, отравляя жизненно важные органы. Такое купание представляет особую опасность для детей, добавил собеседник издания.
Доктор отметил, что зона возможного поражения очень широка — от легких до печени.
Кроме того, мазут настолько токсичен, что может вызвать полиорганную недостаточность — состояние, при котором перестают работать два и более органа.
Ранее сообщалось, что в Анапе отдыхающие открыли купальный сезон в загрязненном мазутом Черном море. При этом по пляжам ездит автомобиль с рупором и напоминает о запрете купания.