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Врач раскрыл, что рискуют подхватить купальщики в Анапе

Врач Глеб Глебов объяснил, чем рискуют заболеть отдыхающие купающиеся в Черном море в Анапе, несмотря на мазутные пятна на поверхности воды и запрет Роспотребнадзора.

Врач Глеб Глебов объяснил, чем рискуют заболеть отдыхающие купающиеся в Черном море в Анапе, несмотря на мазутные пятна на поверхности воды и запрет Роспотребнадзора. Об этом пишет Ura.ru.

По словам специалиста, нефтепродукты проникают в организм через кожу, отравляя жизненно важные органы. Такое купание представляет особую опасность для детей, добавил собеседник издания.

Доктор отметил, что зона возможного поражения очень широка — от легких до печени.

Кроме того, мазут настолько токсичен, что может вызвать полиорганную недостаточность — состояние, при котором перестают работать два и более органа.

Ранее сообщалось, что в Анапе отдыхающие открыли купальный сезон в загрязненном мазутом Черном море. При этом по пляжам ездит автомобиль с рупором и напоминает о запрете купания.