Для чего нужна субординация в коллективе и как выстроить отношения с коллегами и руководством

Представьте ситуацию: коллега в офисе постоянно дает советы, как вам выполнять свою работу. Или сотрудник демонстративно опаздывает на ваши совещания. Знакомо? Здесь на помощь приходит субординация — свод гласных и негласных правил, который помогает выстроить конструктивные отношения с сотрудниками и руководством. Проще говоря, это система, где каждый знает кто кому подчиняется, кто ставит задачи, а кто их выполняет. Какой бывает субординация, как ее соблюдать и чем грозит ее нарушение — в материале «Газеты.Ru».