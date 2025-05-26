Бегство в Дубай: Бывшая жена Техника вышла на связь после сообщений о задержании

После трагической смерти Паши Техника, Карицкая неоднократно обвиняла тайских врачей в некомпетентности и неверных действиях, приведших к ухудшению состояния рэпера. По её словам, смертельным стал укол адреналина, который врачи сделали, чтобы Паша мог дойти до скорой помощи. Однако это только ухудшило его состояние — рэпер потерял сознание и спустя несколько дней умер. В связи с её обвинениями против медицинского персонала в Таиланде против блогерши возбудили уголовное дело о клевете и вызвали на допрос. Несмотря на это, ареста не последовало.