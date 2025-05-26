Союзные парламентарии рассмотрят применение единых правил конкуренции и защиты прав потребителей

«Парламентарии рассмотрят вопросы проведения мониторинга применения единых правил конкуренции, обеспечения единых правил в области защиты прав потребителей, а также развития и укрепления сотрудничества в области стандартизации и метрологии между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Участникам заседания будет представлен отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год», — отметили в пресс-службе.