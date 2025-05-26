Союзные парламентарии рассмотрят применение единых правил конкуренции и защиты прав потребителей

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Совместное заседание комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле, по бюджету, налогам и финансовому рынку и по экономической политике пройдет 2 июня в Великом Новгороде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.
«Парламентарии рассмотрят вопросы проведения мониторинга применения единых правил конкуренции, обеспечения единых правил в области защиты прав потребителей, а также развития и укрепления сотрудничества в области стандартизации и метрологии между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Участникам заседания будет представлен отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, парламентарии обсудят вопросы о внесении изменений в Декрет Высшего государственного совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2025 год» и ходе подготовки новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства.
К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства экономики Беларуси, Министерства экономического развития России, Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, Федеральной антимонопольной службы РФ, Роспотребнадзора. -0-