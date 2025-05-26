Литовцы отказались подниматься на пьедестал почета вместе с пловцами из России

На Всемирных играх ветеранов спорта на Тайване литовские пловцы в понедельник, 26 мая, отказались подниматься на один пьедестал почета вместе с российскими соперниками. Также спортсмены из Литвы не появились на совместной фотографии, сделать которую россияне предлагали представителям различных стран.
На соревнованиях присутствовали около 25 тысяч профессионалов из Таджикистана, Монголии, Казахстана и других стран. Но пловцы Сигитас Каткявичюс, Лина Белинене и Аушра Гарджюлене заявили, что не будут вставать «в один ряд» с победителями и призерами из России.
— Мы решили не подниматься на пьедестал вместе с ними, а выйти отдельно, чтобы нас наградили отдельно, — отметила Белиниене, ее цитирует Telegram-канал РЕН ТВ.
Так же себя вели и некоторые украинские спортсмены. Так, 13 мая двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Денис Остапченко заявил, что украинским пловцам не нравится выступать на одних турнирах с российскими и белорусскими спортсменами, поскольку они раздражают уроженцев Украины.
Кроме того, 9 апреля 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожать руку российскому спортсмену Игорю Григорьеву, не сделал совместное фото на подиуме и, покидая пьедестал, жестом выразил свое несогласие после победы россиянина на этапе юношеской лиги в испанской Гвадалахаре.