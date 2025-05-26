Литовцы отказались подниматься на пьедестал почета вместе с пловцами из России

На соревнованиях присутствовали около 25 тысяч профессионалов из Таджикистана, Монголии, Казахстана и других стран. Но пловцы Сигитас Каткявичюс, Лина Белинене и Аушра Гарджюлене заявили, что не будут вставать «в один ряд» с победителями и призерами из России.