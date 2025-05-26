Автоюрист предрек массовое бегство водителей после локализации такси

«В результате принятия закона о локализации такси из отрасли может уйти 507 тысяч водителей, или 51% от всех работающих сейчас таксистов. Многие водители будут уходить из легального такси в трансферную сферу, какой бы проблемной она не была», — заявил Золотов в беседе с «Общественной службой новостей». Он добавил, что трансферная сфера — это большая часть таксистов, где они работают с разными локальными чатами, агрегаторами в виде людей, которые создали вокруг себя несколько машин. Как правило их услугами пользуются те, кому нужен автомобиль премиум-класса.