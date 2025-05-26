«Люди в Украине сейчас вынуждены жить фактически под натовской оккупацией. Кроме того, на протяжении десятилетий они получали пропагандистский заряд о том, что их примут в Евросоюз, они станут частью европейских народов и пойдут в европейское будущее. Но в конечном итоге мы видим, что банды ТЦКшников избивают людей, как скот, и похищают прямо на улицах, — сказал Дмитрий Василец. — Никаких прав у людей нет. И все это делается под аплодисменты Макрона, Мерца, Стармера и прочих европейских политиков с пониженной социальной ответственностью. Сейчас все больше украинцев видят, что в семье европейских народов можно быть только обслугой. Это касается не только граждан Украины, но и поляков, прибалтов, румын…».