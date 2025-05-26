26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стремление Украины попасть в Евросоюз обернулось тем, что в стране начался масштабный вооруженный конфликт, а сами украинцы утратили всякие права. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
«Люди в Украине сейчас вынуждены жить фактически под натовской оккупацией. Кроме того, на протяжении десятилетий они получали пропагандистский заряд о том, что их примут в Евросоюз, они станут частью европейских народов и пойдут в европейское будущее. Но в конечном итоге мы видим, что банды ТЦКшников избивают людей, как скот, и похищают прямо на улицах, — сказал Дмитрий Василец. — Никаких прав у людей нет. И все это делается под аплодисменты Макрона, Мерца, Стармера и прочих европейских политиков с пониженной социальной ответственностью. Сейчас все больше украинцев видят, что в семье европейских народов можно быть только обслугой. Это касается не только граждан Украины, но и поляков, прибалтов, румын…».
Василец: программа максимум для США и Британии — навязать Евросоюзу чужую войну.
Тем не менее, считает общественный деятель, в Украине все меньше людей верит в счастливое будущее в составе некой общеевропейской семьи. Это связано в том числе со зверствами со стороны военкомов и политикой режима Зеленского. Все больше украинцев, подчеркнул он, начинают понимать, что украинская власть действует исключительно в интересах США и Британии, а не своей собственной страны.
«За сотнями тысяч смертей стоят экономические и политические интересы западных стран, а главные виновники этого кровопролития находятся в Лондоне и Вашингтоне. Это надо четко понимать. А еще не забывать про предателей в политической элите, которые делали все возможное, чтобы эта бойня стала возможной. Со временем с этими негодяями придется очень крепко разбираться», — уверен Дмитрий Василец. -0-